مارش: تأثيرات «كوفيد 19» تطال تكاليف التأمين التجاري بزيادة مطردة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ألقت التداعيات الاقتصادية الناتجة عن وباء «كوفيد 19» بظلالها على شركات التأمين العالمية، وأدت إلى زيادة مطردة في تكاليف التأمين التجاري وخفض القدرة الإنتاجية للكثير من الشركات حول العالم. ووفقاً لتقرير «معلومات سوق التأمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي أصدرته شركة مارش لوساطة التأمين واستشارات إدارة المخاطر، فإن تلك التداعيات أثّرت بشكل كبير على أسواق التأمين في المنطقة، في الوقت الذي تسعى فيه الشركات لخفض التكاليف.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا زيادة ملحوظة في أسعار التأمين التجاري على مدار الإثني عشر شهراً الماضية، بما يشمل مجالات التشييد والبناء والفضاء الإلكتروني والائتمان التجاري والمسؤولية المهنية، بالإضافة إلى خطوط الكهرباء والطاقة الخاصة بالأعمال. ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادات ناتجة إلى حد كبير عن التغييرات الحاصلة في سوق التأمين العالمي والمطالبات المتعلقّة بوباء «كوفيد 19». وشملت نتائج التقرير ما يلي:

• ارتفاع كبير ومستمر في أسعار تأمين المسؤولية لرؤساء ومديري الشركات في جميع أنحاء المنطقة والعالم، في ظل تخوّف شركات التأمين من تأثيرات وباء «كوفيد 19» على مخاطر السيولة وحالات الإفلاس المستقبلية.

• ارتفاع أسعار تأمين العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما بالنسبة للمؤسسات التي تعاني من ارتفاع في قيمة الأصول أو خسائر وتفتقر إلى خبرات إدارة المخاطر. ويعود ذلك لتوجه شركات إعادة التأمين لفرض قيود أكبر على المخاطر التي تقبل بها، والانخفاض الملحوظ في القدرة الإنتاجية، كما وإعادة النظر في المتطلبات التأمينية والاعتماد المتزايد على تطبيق المعايير المقبولة دولياً.

• واصلت أسعار التأمين المتعلقة بالفضاء الإلكتروني ارتفاعها، بسبب الزيادة في وتيرة وحدة المطالبات المتعلقة بهجمات الفدية في العالم.

• على الرغم من ارتفاع الطلب على التأمين الطبي، لا تزال الأسعار تنافسية

• انخفاض معدلات التأمين على السيارات في الإمارات والسعودية وعمان بسبب ارتفاع المنافسة بين شركات التأمين.

وعلى الصعيد العالمي فقد ارتفعت أسعار التأمين التجاري بنسبة 18% في الربع الأول من هذا العام بحسب مؤشر سوق التأمين العالمي الذي أصدرته مارش أخيراً. وسجل هذا الربع استقراراً نسبياً في متوسط زيادة الأسعار للمرة الأولى منذ إعلان المؤشر عن أول ارتفاع في الأسعار العالمية في الربع الأخير من العام 2017. ويأتي ذلك في أعقاب زيادات سنوية بمعدل 22% في الربع الأخير من العام 2020 و20% في الربع الثالث منه.

وقال كريستوس أدامانتياديس، الرئيس التنفيذي الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة «مارش»: «على الرغم من استقرار الزيادة في أسعار التأمين العالمية خلال الربع الأول من هذا العام، لا نتوقع أن تستمر الظروف الصعبة في أسواق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة المتبقية من العام الحالي. وعليه، فإنه من الضروري أن يتعامل العملاء بحكمة مع المخاطر التي يواجهونها وكيفية إدارتها بالشكل الصحيح، كما وإعادة تقييم الأولويات في الأعمال والتركيز على إعادة النمو بعد التعافي من وباء «كوفيد 19»».

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