سلطان عمان يوجه بتوفير 32 ألف فرصة عمل وصرف إعانة شهرية

المصدر: وكالة الأنباء العمانية

وجه سلطان عمان هيثم بن طارق الجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيليّة بتوظيف ما يزيد على (32) ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

وتضمنت التوجيهات توفير ما مجموعه 2000 فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة، مع توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، على أن تقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك. ودعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد (15000) فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

وصرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 ريال ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة 15000.

صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره 202.500 ريال للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.

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