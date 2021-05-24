«الحكير» تحصل على امتياز «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» الدنماركية في الشرق الأوسط

المصدر: الرياض- البيان

وقّعت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه «الحكير»، شركة تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية، أول اتفاقية امتياز في الشرق الأوسط، مع شركة التجزئة الدنماركية الشهيرة «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen)، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بتوفير تجربة تسوق متنوعة وغنية من العلامات التجارية العصرية في المملكة العربية السعودية.

تشغل «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen)، نحو 900 معرض في 27 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يفتتح أول معرض في الأسواق السعودية في عام 2022، ليكون بداية رحلة جديدة تقودها الحكير، لتعريف زبائنها بمنتجات «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen) المتميزة، إذ تنوي شركة الحكير و«فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen)، افتتاح 45 معرضاً خلال السنوات الخمس المقبلة، مع تشغيل 9 معارض، ومتجر إلكتروني في السنة الأولى.

تشتهر شركة التجزئة الدنماركية بمنتجاتها الهادفة والمصنوعة يدوياً، متبنية مفهوم «افعلها بنفسك»، مقدمة للزبائن السعوديين إضافة مختلفة ومتميزة في حياتهم اليومية.

فستوفر لهم مجموعة متنوعة من المنتجات التي صممت وفق معايير دنماركية، والحاصلة على أرقى الجوائز، تبدأ من الأجهزة الإلكترونية إلى الأكسسوارات والأدوات القرطاسية والدمى، وغيرها من التشكيلات الموسمية والثابتة.

وقال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه، معلقاً على الإضافة الجديدة في محفظة الحكير: «يسعدنا أن نعرَف منتجات «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen)، لعملائنا في السعودية، كمنتجات تقدم مفهوماً يتبنى المرح والحيوية.

وباعتبارها أكبر سوق للبيع بالتجزئة في الشرق الأوسط، تعد المملكة العربية السعودية بوابة إلى المنطقة لأحدث المنتجات والصيحات المبتكرة، ونحن واثقون بأن التشكيلات المتنوعة من منتجات «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen)، ذات التكلفة المعقولة، ستشهد قبولاً واسعاً في السوق، لا سيما لدى فئة الشباب، كما ستسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية، مع تحقيق معايير الاستدامة المحلية والدولية».

ووفقاً لمنصة «ستاتيستا» (Statista)، الرائدة في توفير بيانات وإحصاءات المستهلكين، فإن من المتوقع أن تصل قيمة سوق الحرف والهوايات القائمة على مبدأ «افعلها بنفسك» في السعودية، إلى 724 مليون دولار أمريكي في عام 2021، في ظل زيادة نسب جلوس السعوديين في منازلهم.

ويضيف التعاون مع «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen)، فئة جديدة إلى محفظة الحكير، يعزز تنوع العلامات التجارية التي جلبتها الشركة للمملكة خلال العقود الثلاثة الماضية.

من جهته، قال مارتن جيرمين، الرئيس التنفيذي لـ «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen): «نحن سعداء بالتعاون مع شركة الحكير لمساهمتها في زيادة وجود مفهوم «فلاينغ تايغر كوبنهاغن» (Flying Tiger Copenhagen) في المنطقة، مؤمنين إيماناً قوياً بأن علامتنا التجارية ستلقى القبول الواسع في أسواق المملكة، متطلعين إلى أن نزوّد السعوديين بتجربة تسوق رائعة، ومنتجات ذات جودة عالية، مع سعر معقول، وتصاميم إسكندنافية فريدة».

يُذكر أن شركة الحكير تقوم حالياً بتشغيل أكثر من 1800 متجر تجزئة في 12 دولة. وتشمل محفظة علامتها التجارية، ما يزيد على 90 علامة محلية ودولية في قطاعات الأزياء، والجمال، والرياضة، والإلكترونيات، والمطاعم والمقاهي.

وتركز الشركة على تطوير وتوسعة نموذج أعمالها، ليلبي مختلف أنماط الحياة العصرية، ومن خلال تعزيز إمكانات تجارتها المتعددة القنوات (omnichannel) في الأسواق المحلية والدولية.

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