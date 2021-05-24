السعودية.. وزارة الموارد البشرية تعلن عن توفر 111 وظيفة طبيب مقيم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، عن توفر 111 وظيفة طبيب مقيم.

ودعت الوزارة الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية، والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية التقدم عبر منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.hrsd.gov.sa خلال الفترة 25 / 10 إلى 7 / 11 / 1442 هـ.

وبينت أن الوظائف موزعة في مراكز وفروع الوزارة "مراكز التأهيل الشامل، ودور رعاية كبار السن، ودور الملاحظة الاجتماعية".

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