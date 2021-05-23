البحرين ترسي مناقصات بقيمة 1.6 مليار دولار في الربع الأول

المصدر: المنامة- البيان

أعلنت مملكة البحرين ترسية ما مجموعه 1.6 مليار دولار أمريكي (607 ملايين دينار بحريني) من العقود الحكومية في الربع الأول 2021، وذلك وفقاً لبيانات جديدة أصدرها مجلس المناقصات والمزايدات بمملكة البحرين، وهي الجهة التي تقوم بتنظيم المشتريات الحكومية. وقد نمت قيمة المناقصات الممنوحة إجمالاً بنسبة 23% من 1.3 مليار دولار أمريكي (492 مليون دينار بحريني) في الربع الأول من 2020 وهو ما يعكس حجم النشاط الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وساهمت مشاريع البنية التحتية التي أنفقت عليها البحرين حوالي 32 مليار دولار في تحقيق هذا النمو، وتشمل مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية برنامج تحديث مصفاة بابكو الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، والذي اكتمل بنسبة 70% ومن المقرر الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2022.

وكانت الحصة الأكبر من هذه العقود لمشاريع في قطاع النفط بقيمة 767 مليون دولار أمريكي (289 مليون دينار) وذلك في الربع الأول من 2021، ويليه قطاع الطيران بعقود بلغت قيمتها 382 مليون دولار (144 مليون دينار).

في حين شكل نصيب قطاع الأعمال الإنشائية والاستشارات الهندسية من العقود ما قيمته 194 مليون دولار أمريكي (73 مليون دينار)، حيث بلغت قيمة العقود في مجال المواد الخام والمعدات 119 مليون دولار أمريكي (45 مليون دينار).

وفيما يتعلق بالمشتريات، كانت شركة تطوير للبترول الجهة الأكثر إنفاقاً، حيث قامت بإرساء عقود بقيمة 509 ملايين دولار أمريكي (192 مليون دينار)، وتبعتها طيران الخليج التي أرست عقوداً بقيمة 369 مليون دولار (139 مليون دينار)، وحلت شركة بابكو ثالثة بمناقصات قيمتها 257 مليون دولار (97 مليون دينار).

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