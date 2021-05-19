فنادق ريكسوس مصر ترحب بالسياح بعد رفع القيود

المصدر: دبي ـ البيان

دعت مجموعة فنادق ريكسوس مصر محبيها لحزم أمتعتهم وزيارة إحدى منشآتها الفاخرة للاستمتاع مجدداً بتجارب الإقامة الفريدة التي تقدمها لضيوفها، فبمجرد إعلان مصر إعادة استقبال السياح الخليجيين عقب القيود التي كانت قد فرضت على السفر، عادت فنادق ريكسوس مصر لمنح ضيوفها الأعزاء الملاذ الأمثل للاستجمام والابتعاد عن ضغوطات الحياة.

وقال إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: «تسعدنا إعادة الترحيب بالسياح وتدليلهم بخدمات الضيافة الأفضل على الإطلاق عقب الإجهاد الناجم عن الوباء. ومع المزايا والأنشطة والعروض الجديدة المقدمة للضيوف الكرام، نضمن لهم إجازة لا تُنسى سيرغبون بإعادتها مجدداً».

وعلى الرغم من توفر العديد من الأنشطة الترفيهية التي يمكن للسياح الاستمتاع بها في الدولة، لا شيء يضاهي متعة الاستجمام والاستمتاع بالأفق الساحر لدى ريكسوس العلمين، أو حيث تلتقي الرمال الذهبية بمياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة في ريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيغيت، أو حيث تتوفر الأنشطة الترفيهية الأكثر ترفاً ومتعةً في أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش.

متبعةً كافة البروتوكولات ومعايير النظافة والتعقيم المفروضة من قبل الحكومة المصرية، تستغل فنادق ريكسوس مصر 50% فقط من طاقمها الحاصل على اللقاح وذلك لضمان سلامة جميع الضيوف. وبفضل ما تتمتع به منشآتها من مساحات شاسعة، يمكن للضيوف التجول بحرية حول المكان والاستمتاع بكافة وسائل الراحة والأنشطة المتاحة مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وتتيح فنادق ريكسوس إمكانية تلبية احتياجات العائلات الكبيرة ومجموعات الأصدقاء، فعلاوةً على الغرف والأجنحة والفلل الفاخرة والأنيقة، تتوفر العديد من أماكن الإقامة الفسيحة في كل من ريكسوس العلمين وريكسوس شرم الشيخ وريكسوس بريميوم سيغيت وأجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش.

ودعا يلدريم إلى زيارة أحدث الوجهات الجاذبة في الغردقة، وهي أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش التي تمتاز بمرافق الإقامة الاستثنائية والأنشطة المثيرة والممتعة. ابتداءً من البرك الثلاثين الموزعة في أنحاء المنشأة، وقد تم تخصيص جزء منها للفلل لمزيد من الخصوصية، وحتى المغامرات والرياضات المائية المتوفرة على الساحل ومزارع الخيول لعشاق الفروسية.

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