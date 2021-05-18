مجموعة إتش إس بي سي تعزز تركيزها على نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية بالسعودية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية زيادة تركيزها في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط خدمات الوساطة للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق المالية لتلبية احتياجات عملائها من خلال إبرام اتفاقية نقل نشاط إدارة الأصول ونشاط الوساطة للعملاء الأفراد ونشاط الإقراض بالهامش للعملاء الأفراد إلى شركة الأول للاستثمار، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك السعودي البريطاني (بنك ساب).

وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: ستسمح هذه الصفقة لشركة إتش إس بي سي العربية السعودية بتركيز مواردها على أنشطتها الرائدة وهي نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية ونشاط خدمات الوساطة للمؤسسات ونشاط حفظ الأوراق المالية، حيث ستقدم خدماتها إلى عملاء الشركات والمؤسسات المحليين والدوليين في السعودية.

وتمتلك مجموعة إتش إس بي سي نسبة 51% من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بينما يمتلك البنك السعودي البريطاني (ساب) نسبة 49% منها. وتعد مجموعة إتش إس بي سي المستثمر الأكبر في بنك ساب بحصة تبلغ نسبتها 31٪. ومن المتوقع أن تكتمل صفقة نقل ملكية الأنشطة خلال 2022م (الموافق 1443هـ)، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتقدم شركة إتش إس بي سي العربية السعودية الخدمات المصرفية الاستثمارية إلى نطاق واسع من عملاء المؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، ويشمل ذلك شركات القطاع العام، وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والصناديق، والأجهزة الحكومية، والشركات والمؤسسات العائلية.

وقال راجيف شوكلا، الرئيس التنفيذي لشركة إتش إس ي سي العربية السعودية: فيما تحتفل السعودية بمرور 5 سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030، فإن إتش إس بي سي العربية السعودية تركز على ربط عملائها من الشركات والمؤسسات بالفرص الاستثمارية الهائلة الناشئة من أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً على مستوى العالم.

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