36 % نمو التداولات العقارية في البحرين خلال الربع الأول 2021

المصدر: المنامة- البيان

شهدت التداولات العقارية في البحرين زيادة بنسبة 36٪ في الربع الأول 2021 لتصل إلى 600 مليون دولار (226 مليون دينار بحريني) مقارنة بقرابة 440 مليون دولار (166 مليون دينار بحريني) في الربع الأول 2020، وذلك بحسب بيانات صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين.

وبلغت عدد معاملات البيع العقاري قرابة 3000 معاملة خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 51٪ عن معاملات تم إجراؤها في الربع الأول 2020، والتي كانت تقل قليلاً عن 2000 معاملة عقارية. وأفاد موقع بروبرتي فايندر أن عدد معاملات البيع خلال الربع الأول 2021 قد ارتفع بنسبة 10٪ تقريبًا مقارنة بالربع السابق.

ويُعزى جزء كبير من هذا النمو إلى القرارات الإستراتيجية التي اتخذتها حكومة البحرين بشأن الدعم المالي السريع لمختلف القطاعات بهدف دعم النمو الاقتصادي.

وقال علي المديفع المدير التنفيذي للاستثمارات بمجلس التنمية الاقتصادية – البحرين: يشير النمو في التعاملات العقارية إلى الطلب المتزايد على العقارات السكنية وعقارات قطاع التجزئة في البحرين مما يمثل فرصة للمستثمرين والمطورين القادرين على الاستفادة من بيئة البحرين المثالية للأعمال مثل إمكانية التملك الأجنبي بنسبة 100٪.

وإضافة إلى الطلب المحلي على العقارات، شهدنا ارتفاعًا بنسبة 21٪ في قيمة المعاملات العقارية من قبل غير البحرينيين ومنهم مواطنون من دول مجلس التعاون الخليجي مما يعكس ثقة المستثمرين في القطاع العقاري البحريني.

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