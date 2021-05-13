هبوط أسعار الذهب في مصر في أول أيام عيد الفطر

المصدر: البيان الإلكتروني

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر، وهبط سعر الغرام 4 جنيهات مقارنة بمستواه، وذلك تأثرا بانخفاض سعر المعدن عالمياً.

وأوضح نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن سعر غرام الذهب عيار 21 هبط اليوم إلى 788 جنيها مقابل 792 جنيها أمس، وفقا لموقع مصراوي.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهاً، وسعر الغرام عيار 24 نحو 901 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6304 جنيهات.

وهبطت أسعار الذهب، عالميا، 4.3 دولارات في الأوقية بنسبة تراجع بلغت 0.24% خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام جلسة أمس، ليسجل سعر الأوقية 1811.3 دولار، في الساعة 12:18 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرغ.

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