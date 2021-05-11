9 اشتراطات للحصول على رخصة الإرشاد السياحي بالسعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

تسعى وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية للإرشاد والسياحة إلى استقطاب عدد كبير من الشباب والشابات في مجال الإرشاد في جميع مدن المملكة، وذلك من خلال إصدار رخصة لمزاولة ذلك بطريقة رسمية وفقا لاشتراطات أعلنت عنها الجمعية.

وقال سطام البلوي رئيس جمعية الإرشاد السياحي، إن دور الجمعية مرتبط بدور وزارة السياحة موضحا «قمنا بدورنا بإطلاق برنامج الحصول على رخصة الإرشاد السياحية بهدف تهيئة وتدريب المهتمين في هذا المجال، الذي يعد اليوم من أهم القطاعات الهامة في المملكة، فهذا البرنامج يستهدف المهتمين بالقطاع السياحي، ومن يمتلكون لغات أخرى غير العربية، فهناك عدد كبير من السياح الأجانب القادمين للمملكة ويحتاجون لمرشدين يتحدثون لغتهم وهذا ما نسعى إلى تطويره».

وأضاف: "تقوم الجمعية بحصر أسماء المقدمين ومن ثم عمل المقابلات الشخصية وقبول الذين أكملوا الاشتراطات، ومن ثم إلحاقهم بدورات تدريبية مكثفة، ومن بعد ذلك عمل اختبار شامل لقياس مهاراتهم ومحصولهم التاريخي والجغرافي تجاه تاريخ ومواقع المملكة، وبعد ذلك يتم إصدار الرخص التي تؤهلهم للعمل في مجال الإرشاد السياحي كعمل إضافي حر يخلق لهم فرصة عمل أخرى، بجانب أعمالهم الأساسية في حال كانوا موظفين أو عاطلين"، وفقا لصحيفة الوطن.

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيعطي للمقبولين فرصا مختلفة في التطوير من خلال حضور عدد كبير من ورش العمل، والدورات التدريبية، إضافة إلى حضور مؤتمرات داخلية وخارجية ذات صلة لتحفيزهم كما ستقوم الجمعية بالتعاون مع وزارة السياحة قريباً، بإنشاء الموقع الإلكتروني يتيح للسياح الأجانب والعرب اختيار المرشد /ة المناسب لهم من خلال المواصفات المكتوبة في صفحة كل مرشد اللغات، والمهارات والعديد من المعلومات التي تهم السائح.

أما عن شروط رخصة الإرشاد السياحي، فهي كالتالي:

- أن يكون سعوديـ / ة الجنسية

- ألا يقل العمر عن 21 عاماً

- اجتياز المقابلة الشخصية

- اجتياز دورة مهارات الإرشاد السياحي

- اجتياز دورة المحتوى الخاص بالموقع أو المسار

- يفضل من لديه لغة أخرى في اللغة العربية

- الحصول على دورة الإسعافات الأولية

- إجراء الفحص الطبي

- إجادة لغة أخرى بجانب اللغة العربية

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