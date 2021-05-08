البحرين: السماح بتناول الطعام داخل المطاعم للمُطعمين فقط

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أعلنت مملكة البحرين أن الوصول لخدمات تناول الطعام في الأماكن المغلقة سيكون متاحاً في اليوم الأول من العيد، للمواطنين والمقيمين والزائرين الذين تم تطعيمهم وتعافيهم من كوفيد-19، ومن يظهر دليل تلقيهم للتطعيم في تطبيق BeAware Bahrain أو أي تطبيق رسمي آخر معتمد من دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقاً لفريق العمل الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا، يجب على الزوار من الدول الأخرى إثبات تلقيهم التطعيم بإبراز بطاقة التطعيم المعتمدة، المقدمة عند الوصول إلى المملكة، نقلاً عن مواقع إخبارية.

كما يُسمح بالوصول للخدمات الداخلية، للأطفال دون سن 12 عاماً، إذا كان يرافقهم شخص مُطعّم أو متعافي من الفيروس التاجي المستجد. ويسمح للأطفال في الفئة العمرية 12-17 سنة بالدخول في جميع الأحوال.

بالمقابل، لن يتمكن الأشخاص غير المطعمون من الوصول لخدمات تناول الطعام الداخلية في المطاعم والمقاهي، وصالات الألعاب الرياضية، وحمامات السباحة، ودور السينما الداخلية، والمنتجعات الصحية، ومراكز الألعاب الداخلية والخارجية، والفعاليات والمعارض والمؤتمرات، كما والحضور للتشجيع في الرياضات الداخلية والخارجية.

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