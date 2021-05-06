أسعار الذهب في مصر تسجل مستويات قياسية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً ملحوظاً شهدته اليوم الخميس أسعار الذهب في السوق المحلية، وذلك بعد تسجيلها انخفاضا في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع سعر الذهب من عيار 21، الأكثر انتشارا في مصر، في بداية تعاملات الخميس بواقع 8 جنيهات مقارنة بأسعار أمس، وتخطى لأول مرة منذ فترة طويلة سعر 790 جنيها.

وبلغ سعر الذهب من عيار 21 قيراط مستوى 790.56 جنيه، في حين صعد سعر الذهب من عيار 18 قيراط 677.63 جنيه، بزيادة مقدارها 6.82 جنيه عن أسعار الأربعاء.

أما سعر الذهب من عيار 14 قيراط فقد صعد بواقع 5.3 جنيه إلى 527.04 جنيه.

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