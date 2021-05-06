السعودية تقر استحواذاً لـ «أدنوك»

المصدر: (الرياض - د ب أ)

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، أمس، عدم ممانعتها إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة «أدنوك الدولية للتوزيع» و«شركة مزايا الأولى» السعودية، موضحة أن الصفقة تتضمن استحواذ «أدنوك الدولية للتوزيع» على 15 محطة وقود في المنطقة الشرقية مملوكة لمزايا.

وكانت «أدنوك للتوزيع» قد أعلنت نهاية ديسمبر الماضي تنفيذ اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في السعودية، بقيمة 10 ملايين دولار.

وافتتحت «أدنوك للتوزيع» أول محطاتها في السعودية في ديسمبر 2018 قرب الرياض وافتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بعد ذلك وبإتمامها لهذه الصفقة لتملك المحطات يرتفع عدد محطاتها في المملكة إلى 17.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز