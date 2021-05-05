«دار الأركان» تتعاون مع إيلي صعب لتصميم مجمع سكني في «شمس الرياض»

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت شركة «دار الأركان» تعاونها مع مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب لتشييد مجمع فلل حصري ضمن مشروع «شمس الرياض» شمال غرب العاصمة السعودية. ويتمتع مشروع «شمس الرياض» بموقع حيوي شمال مدينة الرياض، ويمتد على مساحة تناهز 5 ملايين متر مربع، ويتألف من مساحات تجارية وسكنية، وتنتشر فيها منافذ التسوق العالمية ووجهات الترفيه، ويحتضن المتنزهات والحدائق الخضراء التي تعزز أجواءه الهادئة.

وسيقدم المجمع السكني الجديد مستويات جديدة من الفخامة، مستفيداً من الذوق الرفيع الذي يتميز به إيلي صعب في عالم الأزياء، حيث سيتولى المصمم العالمي تصميم الفلل من الداخل والخارج، واختيار مواد البناء والتشييد التي ستضيف لمسة مترفة وستلبي تطلعات وأذواق سكانها على تنوعهم. وقال زياد الشعار نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «دار الأركان»: يتمتع إيلي صعب بمكانة رائدة عالمياً في عالم الأزياء. ومن خلال هذا التعاون الذي يعتبر الأول من نوعه، نقدم مستويات جديدة من التصاميم العصرية المتميزة وتجارب المعيشة الراقية للعملاء. وتؤكد هذه الشراكة على مساعينا الجادة لتطوير القطاع العقاري في السعودية نحو مستويات عالمية.

وقال إيلي صعب: عملنا أخيراً على التعبير المعماري ونمط الحياة في المشاريع العقارية وإطلاق مجموعة من تصاميم الأثاث المنزلي المُكمل لرؤيتنا. وتوصلت ELIE SAAB إلى نهج متكامل يقدم أسلوب حياة مميزاً بكل تفاصيله. وأطلق مصمم الأزياء العالمي أخيراً أول مجموعة له من الأثاث المنزلي والتي تحمل اسم (ELIE SAAB MAISON) وتتضمن تشكيلة واسعة من الأثاث الفاخر والاكسسوارات الداخلية المخصصة للمنازل ومشاريع الضيافة.

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