مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة "رافال"

المصدر: وام

وقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة من طراز "رافال" وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو أفياسيون" الفرنسية على أن يتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

وأبرمت مصر وفرنسا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة "رافال" لصالح القوات الجوية المصرية .

جدير بالذكر أن طائرات "رافال" تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى فضلاً عن إمتلاكها لمنظومة تسليح متطورة وقدرة عالية على المناورة وتعدد أنظمة التسليح بها بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

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