«دي إس في» تستحوذ على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة من «أجيليتي»

المصدر: دبي- البيان

وقعت اليوم شركة أجيليتي وشركة دي إس في بانالبينا (دي.إس.في) على اتفاقية تقضي بأن تستحوذ شركة «دي.إس.في» على نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في شركة أجيليتي والمعروف بجي آي إل (GIL)، ومن المتوقع أن تؤدي عملية الاستحواذ هذه إلى إنشاء شركة تصنف من ضمن أفضل ثلاث شركات عالمية في هذا القطاع من حيث الإيرادات.

أما عملية الاستحواذ، فستكون عبارة عن صفقة أسهم فقط حيث سيتم اتمامها في الربع الثالث من العام 2021. وستحتل شركة أجيليتي المرتبة الثانية من بين المساهمين في شركة دي.إس.في بحصة نسبتها 8٪ تقريباً في الشركة.

سيؤدي الاستحواذ إلى تعزيز مكانة دي.إس.في كشركة نقل وخدمات لوجستية عالمية رائدة بإيرادات مجمعة قيمتها 22 مليار دولار تقريبا وقوى عاملة مجتمعة تضم أكثر من 70,000موظف.

وقال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي: من شأن هذه الصفقة أن تنشئ قيمة مضافة بالغة للمساهمين، وتمثل نقطة تحول جديدة في مسيرة شركة أجيليتي.

هذا ولا تزال الشركة ملتزمة بنشاطها في قطاع إدارة سلسلة الإمدادات، حيث ستصبح ثاني أكبر مساهم في إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية والأسرع نموا والأكثر ربحية في العالم.

وأضاف سلطان: ستقوم أجيليتي باستكشاف الفرص بين دي.أس.في وشركاتها الأخرى، مع مجالات واعدة للتعاون المستقبلي بما في ذلك أعمال المجمعات اللوجستية التابعة لأجيليتي، ومجموعة شركات Shipa، والشراكات التكنولوجية مع Agility Ventures. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة حوالي مليار وثلاثمائة مليون دينار كويتي والقيمة السوقية محددة بحوالي مليار ومائتي مليون دينار كويتي.

وقال سلطان: تعد هذه الصفقة واحدة من أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ الخاصة التي تمت في دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن. ونتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي على حقوق المساهمين والقيمة السوقية للشركة.

وسيتيح ذلك لأجيليتي الموارد والمرونة لاستكشاف فرص استثمار جديدة وإعادة وضع الشركة على مسيرة المرحلة التالية من النمو.

ولن يكون من ضمن هذه الصفقة أعمال شركة أجيليتي الخاصة بالمجمعات اللوجستية والتي تطور المستودعات والبنى التحتية الصناعية الخفيفة، ومجموعة شركاتنا التابعة، التي تغطي الخدمات اللوجستية للوقود، وإدارة العقارات التجارية، وخدمات المطارات، ورقمنة الجمارك، والخدمات اللوجستية الرقمية، من بين أمور أخرى.

وستواصل أجيليتي الاستثمار في التقنيات والشركات الناشئة، وستظل ملتزمة بالاستدامة عبر عملياتها والشركات التي تستثمر فيها.

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