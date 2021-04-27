«إيجل هيلز» الأردن تعين «فرح إكسبيرينسز» مشغلاً لمدينة سرايا العقبة للألعاب المائية

المصدر: عمان- البيان

أعلنت شركة «إيجل هيلز» الأردن، المطور العقاري الأكبر في المملكة، تعيين شركة «فرح إكسبيرينسز» التابعة لشركة «ميرال لإدارة الأصول»، المطورة للوجهات في أبوظبي، لإدارة العمليات التشغيلية لمدينة سرايا العقبة للألعاب المائية التي ستكون عند افتتاحها مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

وستضم مدينة الألعاب المائية، التي تم تطويرها وفق أعلى المعايير العالمية، باقة من الألعاب والتجارب الترفيهية والرياضات المائية، إلى جانب عدد من المرافق والمطاعم العائلية المميزة.

وتمثل مدينة سرايا العقبة للألعاب المائية باكورة الأعمال الدولية لـ«فرح إكسبيرينسز» خارج الإمارات والتي تنضم إلى باقة المدن والمرافق المتعددة التي تديرها، حيث ستتولى مهام العمليات التشغيلية لمدينة الألعاب المائية بما في ذلك استقطاب الكفاءات والتوظيف، وإدارة المرافق والعمليات التشغيلية للألعاب، والأنظمة والتكنولوجيا، والشؤون المالية، والمشتريات والمبيعات والتسويق.

وقال عبدالله الفريحات، المدير التنفيذي لشركة «إيجل هيلز» الأردن: تمثل مدينة الألعاب المائية الجديدة إضافة نوعية جديدة ستعزز من مقومات السياحة الداخلية بما توفره من ألعاب وتجارب ترفيهية تناسب تطلعات العائلات والزوار في العقبة.

وانطلاقاً من هذه الأهداف، حرصنا على تعزيز شراكتنا مع شركة تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة، ونحن سعداء بتعيين «فرح إكسبيرينسز»، المشغل الموثوق في قطاع الترفيه في المنطقة لتولي مهام العمليات التشغيلية لمدينة الألعاب المائية، نظراً لسجلها الحافل في تشغيل وإدارة مدن ومرافق ترفيهية رائدة في المنطقة، ونتطلع إلى العمل معاً جنباً إلى جنب قبيل الافتتاح المرتقب لمدينة سرايا العقبة للألعاب المائية.

وستحتضن مدينة سرايا العقبة للألعاب المائية باقة من الألعاب والمرافق والرياضات المائية، إضافة إلى عدد من المطاعم العائلية، بما يمكنها من استقطاب الضيوف من داخل المملكة وخارجها للاستمتاع بأروع التجارب المائية وفق أعلى المستويات العالمية.

وقال جوليان كوفمان، المدير التنفيذي لشركة فرح إكسبيرينسز: منذ عام 2008، تقدم فرح إكسبيرينسز تجارب ترفيهية مميزة في عدد من المدن والمرافق الترفيهية في أبوظبي، ويشرفنا ضم مدينة سرايا العقبة للألعاب المائية لمحفظة مدننا ومرافقنا المتميزة، وبالعمل مع شركة إيجل هيلز الأردن مع اقتراب الافتتاح الرسمي للمدينة لاحقاً هذا العام.

وتضم قائمة المدن والمرافق الترفيهية التي تتولى فرح إكسبيرينسز إدارتها وتشغيلها كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، مدينة الألعاب المائية الأولى والوحيدة المستوحاة من التراث الإماراتي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، وكلايم أبوظبي، المرفق الترفيهي والرياضي الداخلي الأبرز في الإمارات، وقصر الوطن.

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