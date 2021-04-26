شاهد.. حريقان جديدان في العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

نشب أمس الأحد حريقان جديدان نشبا في محافظتين عراقيتين بعد 24 ساعة على حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال "روسيا اليوم" إن "حريقا نشب في مجمع (هاي ستي) التجاري بمحافظة كركوك شمالي العراق، ولم تكن هناك أية خسائر بشرية".

وأضافت أن "حريقا آخر نشب في سوق شعبي بمدينة تكريت في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد".

وشهد العراق أول أمس "فاجعة" بعد وفاة 82 شخصا نتيجة انفجار عبوات الأكسجين في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

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