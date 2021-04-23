مصر ترفع أسعار الوقود

المصدر: القاهرة-رويترز

قالت وزارة البترول المصرية، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أمس أسعار الوقود، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسها في أكتوبر 2019 عقب استكمال إصلاحات للدعم.

ورُفعت الأسعار آخر مرة في يوليو 2019 حين استكملت مصر، وهي مستورد صاف للنفط، إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة الفائتة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.

وأضافت الوزارة في بيان أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى 8.75 جنيهات للتر من 8.5 جنيهات والبنزين 92 إلى 7.75 جنيهات من 7.50 جنيهات والبنزين 80 إلى 6.50 جنيهات من 6.25 جنيهات.

وقالت الوزارة إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من يناير إلى مارس 2021 وهما أهم «مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى».

وأضافت أن توصيات اللجنة جاءت «في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا».

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