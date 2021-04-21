مصر: مجموعة الابتكار الصناعية الإماراتية تدشن مجمع "NASPS"

المصدر: وام

دشنت مجموعة الابتكار الصناعية "الإماراتية" - التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرا لها - بحضور فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .. أعمال تشغيل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية "NASPS".

ويتخصص المجمع في صناعة كافة أنواع الوثائق الثبوتية البيومترية المؤمنة وبطاقات الدفع ومكوناتها إضافة إلى منشآت لإنتاج الورق المؤمن والسليلوز إلى جانب إقامة أكبر مركز لخدمة الجماهير في العالم يقدم خدماته لنحو 2000 شخص يوميًا.

وتفقد الرئيس المصري كافة المنشآت والمراكز والمعامل على أرض المجمع مطلعا على خطوط الإنتاج في معمل الورق ومراكز الهولوغرام وبطاقات الهوية الإلكترونية ومراكز تخصيص البيانات ومركز خدمة الجماهير .

ويعتبر المجمع الذي تم إنشاؤه خلال 18 شهرا من أكبر المرافق للطباعة المؤمنة في العالم ويبلغ إجمالي مساحته من معامل ومصانع ومراكز مختلفة 72 ألف متر مربع.

ويضم المجمع معدات فريدة لإنتاج بطاقات ثبوتية إلكترونية وجوازات سفر وبطاقات الدفع كما يضم مركزًا متقدمًا لتطوير وصناعة المنتجات الهولوجرافية ما يضمن حماية الوثائق الثبوتية والطوابع الضريبة وغيرها من المطبوعات تلبية لاحتياجات الدولة ومركز التخصيص مجهز بنظام متكامل لتخصيص البيانات الشخصية لبطاقات تحقيق الشخصية الإلكترونية ولجوازات سفر إلكترونية بالإضافة إلى بطاقات أنظمة الدفع الدولية شاملًا جميع المكونات البرمجية اللازمة لإدارة الدورات الإنتاجية ذات الصلة والتحكم بها كما يشمل المجمع مركزًا لتحليل وتجميع البيانات من الجيل الثالث يعتبر الأحدث من نوعه اليوم.

وتوفر القدرات الإنتاجية لهذا الصرح التكنولوجي العملاق إنتاج أكثر من 400 مليون وثيقة ثبوتية مختلفة سنويًا وحوالي 15 مليون جواز سفر إلكتروني بيومتري و 108 مليارات هولوجرام و 20 مليار طابع ضريبي و75 مليون صفيحة من الورق المؤمن و 15 ألف طن من السيليلوز عالي الجودة ضمن المعايير العالمية.

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