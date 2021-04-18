«آي مايل» تطلق خدماتها في مصر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة آي مايل، القائمة على التكنولوجيا والمتخصصة بخدمات التوصيل، إطلاق خدماتها رسمياً في مصر، حيث بدأت عملياتها في القاهرة والسويس. وشركة آي مايل، التي تأسست في دبي، متخصصة في مجال توصيل البضائع من مواقع التجارة الإلكترونية في الصين إلى العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتسعى لخدمة السوق الحيوية المستقبلية للتجارة الإلكترونية. ويأتي افتتاح فرع للشركة في مصر في إطار التزامها بمواصلة رفع مستويات التجارة الإلكترونية في دول المنطقة.

وقالت ريتا هوانج، الرئيسة التنفيذية لشركة آي مايل: "لدينا رؤية واضحة لأهدافنا في عام 2021، ويشكل إطلاق أعمال شركتنا في مصر خطوةً كبيرةً نحو تحقيقها. كما يتماشى ذلك مع سعينا الدائم للحفاظ على وتيرة نمونا السريعة حتى العام القادم والاستثمار في تقنياتنا وموظفينا. وتؤمن آي مايل بأهمية بناء علاقات التعاون في تعزيز مرونة شبكة التوصيل الخاصة بها، ودور الاستثمار في التقنيات الفعّالة في تعزيز الإنتاجية، والتنقيب في البيانات لتحسين تجربة العملاء، فضلاً عن سعيها لنشر ثقافة تتمحور حول تلبية احتياجات العميل في المقام الأولى.

وتعاونت الشركة حتى الآن مع جهتين رائدتين في قطاع التجارة الإلكترونية في مصر، وتتعامل مع عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتزويدها بخدمات التوصيل المتكاملة، كما تعمل على توظيف فريق محلي يضم أفضل المواهب في مصر. وتسعى آي مايل إلى تعزيز الخدمات اللوجستية في قطاع التجارة الإلكترونية بين الدول، ويوفر إطلاق أعمالها في مصر فرصة للتقريب بين العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبائعين في الصين.

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