شاهد.. مترو الرياض يشارف على الإنطلاق

المصدر: البيان الإلكتروني

شارف جزء من مشروع مترو الرياض، أو ما يعرف محلياً باسم "قطار الرياض"، على الانتهاء، مما يعني أن عدة خطوط أضحت جاهزة تقريباً بانتظار أن يبدأ تشغيلها مع نهاية العام.

وسيربط مترو الرياض العاصمة السعودية من خلال ستة خطوط رئيسية تمتد على طول 85 محطة، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.16 مليون راكب يومياً، وسرعة تقدر بـ80 كم/ ساعة، بحسب "يورونيوز".

تبلغ تكلفة مشروع المترو 22.5 مليار دولار.

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