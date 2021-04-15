هيئة قناة السويس تسمح لفردين من طاقم السفينة إيفر جيفن بالعودة لبلدهما

المصدر: رويترز

قالت هيئة قناة السويس اليوم الخميس إن فردين من أفراد طاقم سفينة شحن الحاويات العملاقة إيفر جيفن التي تسببت الشهر الماضي بجنوحها في سد المجرى الملاحي سيتم السماح لهما بمغادرة السفينة للعودة للهند بسبب ظروف شخصية طارئة.

وإيفر جيفن راسية حاليا في منطقة البحيرات بعد تعويمها في 29 مارس، وهي محل نزاع قانوني متعلق بمطالبة بتعويضات قيمتها 916 مليون دولار تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة.

وقالت هيئة قناة السويس "الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح المفاوضات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة".

وعلقت السفينة التي يبلغ طولها نحو 400 متر في القناة لمدة ستة أيام مما أوقف الملاحة فيها وعطل مرور أكثر من 400 سفينة.



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