مصر تعلن اليوم نتائج تحقيقات السفينة الجانحة في قناة السويس

المصدر: البيان الإلكتروني

تعلن هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نتيجة التحقيقات التي بأشرها فريق التحقيق مع السفينة "إيفرغيفن" التي علقت حركة الملاحة القناة السويس لنحو أسبوع.

وتم التحفظ رسميًا عليها بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، بسبب مماطلة الشركة المستأجرة للسفينة فى دفع التعويضات، التي نتجت عن حادث جنوحها في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضى، وتم نجاح تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها لمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية لفحصها وإجراء التحقيقات حول أسباب الحادث.

ونقل موقع "اليوم السابع" عن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قوله إن التحقيقات التي يجريها فريق التحقيق على السفينة "إيفرجيفن"، سوف يتم الإعلان عنها اليوم الخميس، مشيرًا إلى أنه قرار التحفظ على السفينة لا يعني وقف المفاوضات مع السفينة لإنهاء الأزمة، حتى يتم السماح للسفينة باستكمال رحلته.

وأكد الفريق ربيع، أن الشركة المستأجرة للسفينة، تفاصل في 90% من قيمة المبلغ الذى تم عرضه كتعويض عن توقف الملاحة لمدة 6 أيام، والإضرار التي لحقت بالقناة، بالإضافة إلى تكلفة تعويم السفينة.

وعرضت قناة السويس، على السفينة التي تحمل علم بنما، وتتبع الخط الملاحى "إيفر غرين" قرابة 900 مليون دولار كتعويض عن الحادث في المجرى الملاحي، لكن الشركة المستأجرة للسفينة تماطل في دفع التعويضات، وهو ما دفع هيئة قناة السويس إلى استكمال إجراءات تقاضي السفينة بعد أن حررت محضر وقت وقوع الحادث حمل رقم 981 لسنة 2021 إداري قسم الجناين بمحافظة السويس، وعليه تقدمت قناة السويس بطلب إلى المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، للتحفظ على السفينة، وهو ما وافقت عليه المحكمة الاقتصادية وأصدرت قرارًا بتوقيع الحجز التحفظ على السفينة لحين دفع التعويضات البالغة قرابة 900 مليون دولار، ومنع الشركة المستأجرة للسفينة من التصرف فيها تصرفًا يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

وانتهت هيئة قناة السويس، من إجراءات إعلان طاقم السفينة والشركة المشغلة لها بأمر الحجز عليها، كما تعكف الهيئة في الوقت الحالى على إعداد دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز لرفعها أمام المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لضمان سلامة الإجراءات القانونية لأنه وفقًا لقانون التجارة البحرية تلتزم الهيئة بإقامة دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز خلال 8 أيام من تاريخ توقيع الحجز، وإلا اعتبر الحجز الموقع على السفينة غير صحيح.

وأكد الفريق ربيع، أن حركة الملاحة بقناة السويس منتظمة منذ تعويم السفينة وقطرها لبحيرات الإسماعيلية، وشهدت القناة يوم الخميس الماضي عبور 84 سفينة بإجمالي حمولات تبلغ 6.1 مليون طن كأكبر حمولة وعدد سفن تعبر القناة في يوم واحد فقط فى تاريخ قناة السويس.

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