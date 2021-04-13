"دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على 13 طائرة وتبيع 7 طائرات في الربع الأول 2021
أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها للربع الأول من عام 2021 في ما يخص قسم تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال":
تحديث خاص بتعاملات الأعمال - الربع الأول 2021:
• عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها: 13 (مملوكة: 9 ؛ مدارة: 4)
• عدد الطائرات المباعة: 7 (مملوكة: 4 ؛ مدارة: 3)
• عدد اتفاقيات التأجير والعقود اللتي تم تمديدها: 48 (مملوكة: 43 ؛ مدارة: 5)
• عدد اتفاقيات الخدمة الجديدة: 1
• إصدار الديون الممتازة غير المضمونة الجديدة: 1.55 مليار دولار أمريكي؛ متوسط الاستحقاق (بالسنوات): 5.25
• إعادة شراء السندات: 0 دولار أمريكي
• إعادة شراء الأسهم: 0 دولار أمريكي
• حجم الأسطول (مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة): ~ 425
• العملاء: 108 ؛ الدول: 52
• استخدام الأسطول المملوك (في 31 مارس 2021): 98.6٪
• متوسط عمر الأسطول المملوك (بالسنوات): 6.0
• متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك (بالسنوات): 6.8