"دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على 13 طائرة وتبيع 7 طائرات في الربع الأول 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم عن تحديث خاص بتعاملات أعمالها للربع الأول من عام 2021 في ما يخص قسم تأجير الطائرات "دبي لصناعات الطيران كابيتال":

تحديث خاص بتعاملات الأعمال - الربع الأول 2021:

• عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها: 13 (مملوكة: 9 ؛ مدارة: 4)

• عدد الطائرات المباعة: 7 (مملوكة: 4 ؛ مدارة: 3)

• عدد اتفاقيات التأجير والعقود اللتي تم تمديدها: 48 (مملوكة: 43 ؛ مدارة: 5)

• عدد اتفاقيات الخدمة الجديدة: 1

• إصدار الديون الممتازة غير المضمونة الجديدة: 1.55 مليار دولار أمريكي؛ متوسط الاستحقاق (بالسنوات): 5.25

• إعادة شراء السندات: 0 دولار أمريكي

• إعادة شراء الأسهم: 0 دولار أمريكي

• حجم الأسطول (مملوك ومدار وقيد الطلب ومفوض بالإدارة): ~ 425

• العملاء: 108 ؛ الدول: 52

• استخدام الأسطول المملوك (في 31 مارس 2021): 98.6٪

• متوسط عمر الأسطول المملوك (بالسنوات): 6.0

• متوسط مدة الإيجار المتبقية للأسطول المملوك (بالسنوات): 6.8

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز