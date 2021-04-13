«بوتيكات»: تعاملات الشركة لا تشوبها شائبة

المصدر: (الكويت - البيان)

أكدت شركة «بوتيكات» أن النيابة العامة الكويتية أسقطت رسمياً جميع التهم الموجهة إلى الشركة. يأتي ذلك بعد تحقيقات ماراثونية استمرت قرابة 8 أشهر؛ لتقرر «النيابة العامة» أمس، حفظ قضية شركة بوتيكات المتعلقة بـ«غسل الأموال». وجاء هذا الإجراء ليحسم الجدل بأن الشركة نظيفة من جميع التهم ولا شبهات عليها.

وقالت «بوتيكات» في بيان لها، إن قرار النيابة باستبعاد شبهة جريمة غسل الأموال يجسّد اليقين في سلامة «بوتيكات» من أي شبهات، بعد أن قامت الجهات الرقابية في الدولة بالتدقيق على ميزانيات الشركة وعملياتها منذ تأسيسها، ليتم التأكد يقيناً من سلامة وصحة ومطابقة جميع الإجراءات والتعاملات الخاصة بكل ما سبق وخلوها التام من أي شائبة.

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