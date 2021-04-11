«مبادلة» ضمن ائتلاف يشتري حصة تابعة لــ «أرامكو»

المصدر: دبي- سيد صالح

أبرمت «أرامكو» السعودية للنفط صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار لبيع حصة 49 % في شركة تأسست حديثاً لخطوط أنابيب النفط إلى ائتلاف مكون من عدة شركات دولية وتقوده «إي آي جي غلوبال إنيرجي بارتنرز» الأمريكية المتخصصة في الاستثمار في الطاقة. وبحسب «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عضو ضمن الائتلاف الذي من المرجح أن يشمل في نهاية الأمر مستثمرين سعوديين وصينيين.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن الصفقة من جانب «أرامكو» تُعد بمثابة محاولة أخرى بعيدة المدى لتسييل الأصول النفطية السعودية الوفيرة، والتي كانت تُعتَبَر في السابق أصولاً استراتيجية موضحةً أن «أرامكو» تُنشئ بموجب الصفقة التي جرى إبرامها يوم الجمعة الماضي شركة جديدة في شكل مشروع مشترك، وهي «أرامكو لخطوط أنابيب النفط» والتي ستمتلك الحق في الحصول لمدة 25 عاماً على دفعات التعريفات التي تُسدّد مقابل النفط المنقول عبر شبكة خطوط الأنابيب التي تمتلكها «أرامكو».

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