قائمة أغنى الأغنياء العرب لعام 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت فوربس عن قائمتها السنوية لأثرياء العالم لعام 2021، التي تضم أغنى 2755 شخصًا في العالم. ارتفع عدد الأثرياء في قائمة العام بواقع 660 مليارديرًا مقارنة بعام 2020، منهم 493 انضموا إلى القائمة للمرة الأولى.



ضمت قائمة العام 22 مليارديرًا عربيًا مقارنة مع 21 مليارديرًا العام الماضي، ليرتفع إجمالي ثرواتهم مجتمعين إلى ما يقدر بـ 53.4 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار العام الماضي.

كما أنه على الرغم من خروج الكويتي قتيبة الغانم من قائمة العام، فإنها شهدت عودة الملياردير القطري حمد بن جاسم آل ثاني بصافي ثروة بلغ 1.3 مليار دولار، وعثمان بن جلون من المغرب بـ 1.3 مليار دولار.



وتصدر ناصف ساويرس الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدره 8.3 مليار دولار، بزيادة 3.3 مليار دولار عن العام الماضي. وتعد حصته في شركة (Adidas) البالغة 6% أكثر أصوله قيمةً، كما يدير ساويرس شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولديها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا الأمريكية.



وضمت القائمة يسعد ربراب والعائلة، وهو الملياردير الوحيد من الجزائر، بصافي ثروة بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار. ويدير ربراب شركة (Cevital) التي أسسها، وتعد أكبر شركة خاصة في الجزائر، كما تملك أكبر مصافي السكر في العالم بطاقة بلغت مليوني طن سنويا. وتقدر ثروة سهيل بهوان الملياردير الوحيد من سلطنة عمان بنحو 2.3 مليار دولار.



اللبناني روبير معوض هو الملياردير الوحيد ضمن القائمة المقيم بدولة البحرين مع صافي ثروة قدره 1.4 مليار دولار. الشقيقان نجيب وطه ميقاتي الثريان اللبنانيان الوحيدان المقيمان بلبنان في القائمة بصافي ثروة 2.5 مليار دولار لكل منهما.

وشملت القائمة أيضًا بهاء وأيمن وفهد الحريري أبناء الراحل رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني، وهم يقيمون في أوروبا بصافي ثروة بلغ ملياري دولار، 1.3 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.

لم تحتسب فوربس الأثرياء من السعودية، فقد توقفت عن إدراجهم بالقائمة منذ عام 2018.



واصل جيف بيزوس تصدره لقائمة الأثرياء للعام الرابع على التوالي، فقد بلغت ثروته 177 مليار دولار، في حين احتل إيلون ماسك المرتبة الثانية بـ 151 مليار دولار.

فيما يلي أغنى 10 أثرياء عرب لعام 2021



1- ناصف ساويرس

صافي الثروة: 8.3 مليار دولار

الجنسية: مصري



2- يسعد ربراب والعائلة

صافي الثروة: 4.8 مليار دولار

الجنسية: جزائري



3- ماجد الفطيم والعائلة

صافي الثروة: 3.6 مليار دولار

الجنسية: إماراتي



4- نجيب ساويرس

صافي الثروة: 3.2 مليار دولار

الجنسية: مصري



5- عبد الله بن أحمد الغرير والعائلة

صافي الثروة: 2.8 مليار دولار

الجنسية: إماراتي



6- محمد منصور

صافي الثروة: 2.5 مليار دولار

الجنسية: مصري



7- نجيب ميقاتي

صافي الثروة: 2.5 مليار دولار

الجنسية: لبناني



6- طه ميقاتي

صافي الثروة: 2.5 مليار دولار

الجنسية: لبناني



8- حسين سجواني

صافي الثروة: 2.4 مليار دولار

الجنسية: إماراتي



9- سهيل بهوان

صافي الثروة: 2.3 مليار دولار

الجنسية: عماني

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