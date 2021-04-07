تعيين خالد التميمي محافظا لمصرف الإمارات المركزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوما بتعيين معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظا لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويمتلك معاليه خبرة تفوق 30 عاما في مجال العمل المصرفي والخدمات المالية وإدارة الأصول والاستثمارات.

وشغل التميمي منصب نائب محافظ المصرف المركزي قبل أن يتولى منصبه الجديد.

وكان خالد محمد بالعمى التميمي عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي منذ عام 2008، وشغل مسؤولية المدير التنفيذي لدائرة الأصول الحقيقية في مجلس أبوظبي للاستثمار منذ عام 2008، وذلك بعدما تولّى مسؤوليات عدّة في جهاز أبوظبي للاستثمار، بين عامي 1990 و2007 منها منصب نائب رئيس لإدارة التقييم والمتابعة ومن ثم منصب رئيس وحدة توزيع الأصول.

ويشغل كذلك عضوية مجالس الإدارة لمؤسسات حكومية وخاصة عديدة أبرزها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منذ عام 2010، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) منذ عام 2015.

ويحمل شهادة بكالوريوس في العلوم المالية من جامعة إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو حاصل على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) منذ عام 1995.

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