ابيكورب تسجل ارتفاعاً بنسبة 3% في صافي الدخل للعام 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، وهي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، عن موافقة مجلس إدارتها على التوصية للجمعية العمومية باعتماد نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 3% في صافي الدخل ليصل إلى 115 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار في نهاية عام 2019، وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة غير المسبوقة التي اجتاحت العالم في 2020.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة بمحفظة تمويل المشاريع والتجارة التي نمت بنسبة 6٪ عن عام 2019 لتصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، ونمو محفظة الخزانة والأوراق المالية بنسبة 13% وتحقيقها مكاسب رأسمالية وصلت إلى 46 مليون دولار، بزيادة قدرها 488% عن العام 2019.

من جهة أخرى نمت الميزانية العمومية للشركة بنسبة 7.5% لتصل إلى 7.89 مليار دولار في عام 2020 مقابل 7.34 مليار دولار في عام 2019، وهي نسبة أعلى من متوسط النمو السنوي المركب الذي حققته الشركة خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 5%. كما واصلت المؤشرات المالية ومعدلات المخاطر تحسنها، حيث سجلت الشركة أعلى معدل سيولة لها على الإطلاق بلغ 349% ووصل معدل كفاية رأس المال إلى 31% بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي، وانخفضت نسبة الرافعة المالية من 2.5 في يونيو 2020 إلى 2.23 في ديسمبر 2020.

وقد أسهمت قوة الوضع المالي وتدني معدلات المخاطر في احتفاظ الشركة بتصنيف ائتماني (Aa2) من وكالة موديز في شهر أبريل وحصولها على تصنيف (AA) من وكالة فيتش في شهر يونيو، لتصبح ابيكورب بذلك المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيفين (AA).

كما شهد العام أيضاً زيادة قياسية في رأس المال، حيث زادت الشركة رأس المال المصرح به من 2.4 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، ورأس المال المكتتب به من 2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار، ورأس المال المدفوع من 1 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار، ورأس المال القابل للاستدعاء من 1 مليار دولار إلى 8.5 مليار دولار.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال د. عابد بن عبدالله السعدون، رئيس مجلس إدارة شركة ابيكورب: "لقد حققنا نتائج مالية قوية في عام 2020 على الرغم من المشهد الاقتصادي المتقلب الذي خيّم على السوق، حيث يبرهن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 3% على صلابة أسس الوضع المالي لابيكورب، معززاً بذلك قدرة الشركة على الاستمرار في دعم التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

من جهته قال د. أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: "لقد كان عام 2020 عاماً حافلاً بالإنجازات الاستثنائية لابيكورب، خاصة وأنها جاءت في ظل التحديات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي أدت إلى تراجع النتائح المالية للعديد من المؤسسات المالية في المنطقة وأثرت سلباً على شتى القطاعات. وإن هذه النتائج الإيجابية لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي نحظى به من قبل الدول الأعضاء، والشراكات المتميزة مع مختلف الأطراف المعنية، وجهود جميع كوادر الشركة، وتأتي تأكيداً على سلامة النهج الذي اتبعته الشركة لمواجهة تحديات العام 2020."

وأضاف د. عتيقة: "نتطلع لمواصلة أداء دورنا التنموي وترسيخ مكانتنا شريكاً مالياً موثوقاً لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بوجه خاص على دعم منشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تسريع عملية تحول الطاقة في المنطقة العربية نحو مستقبل أكثر استدامة."



تمويل المشاريع والتجارة

نمت أصول ابيكورب بنسبة 6٪ على أساس سنوي في عام 2020 لتصل إلى 3.9 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة التمويلات التي قدمتها الشركة خلال العام 1.6 مليار دولار أمريكي، مع الإشارة إلى أن 6 من صفقات تمويل المشاريع التي تمت خلال العام والبالغ عددها 11 صفقة ذهبت لمشاريع تندرج تحت فئة الطاقة الخضراء أو مرافق الخدمات العامة المستدامة، وجاءت جميعها في إطار حزمة الدعم البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي التي دشنتها ابيكورب في شهر أبريل لدعم قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا وتقلب أسعار النفط. من جهة أخرى حافظ معدل إجمالي القروض المتعثرة على مستواه المنخفض عند 0.59٪ فقط.

الاستثمارات المباشرة

على الرغم من تأثير أزمة عام 2020 على عائدات بعض الشركات التي تمتلك ابيكورب حصصاً فيها، إلا أنها في الوقت نفسه أتاحت فرصاً للاستثمار في شركات واعدة والعمل مع الشركاء لتنميتها وتعزيز القيمة والأثر للمنطقة العربية على المدى الطويل. وفي هذا السياق شهد العام أول استثمار مباشر لابيكورب في شركة لطاقة الرياح، والعمل بالتوازي مع ذلك على المضي قدماً بعدد من عمليات التخارج من الاستثمارات الحالية لتحسين توازن الميزانية العمومية وتعزيز نمو محفظة الاستثمارات مستقبلاً.

الخزانة والأوراق المالية

تمكنت ابيكورب بفضل نهجها القائم على الإدارة الفعالة للأصول والخصوم في تعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر لمحفظة السيولة، ممثلاً ذلك بتحقيق أرباح رأسمالية بقيمة 46 مليون دولار أمريكي، وكذلك ترسيخ وضعها من حيث مصادر التمويل للحماية ضد أي تقلبات مطولة قد يشهدها السوق، وذلك عبر زيادة نسبة التمويل متوسط ​​الأجل بنحو 26٪ على أساس سنوي مقابل خفض التمويل قصير الأجل بنسبة 12٪. من جهة أخرى عززت ابيكورب مكانتها كمُصدرٍ للسندات السيادية من خلال نجاح إصدار سندات بلغت قيمته 750 مليون دولار أمريكي في شهر يونيو، والذي حقق أقل علاوة إصدار وتكلفة ثابتة للتمويل في تاريخ الشركة وشهد مشاركة واسعة من الجهات السيادية العالمية بلغت أكثر 50% من إجمالي طلبات الشراء، وتبع ذلك قيام الشركة بإعادة فتح إصدار السندات بقيمة 250 مليون دولار أمريكي في شهر أكتوبر ليبلغ بذلك الحجم الإجمالي للإصدار 1 مليار دولار أمريكي.

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