دخول أول شحنة برتقال مصري إلى الأسواق اليابانية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عن دخول أول شحنة برتقال الي اليابان بنجاح بعد تنفيذ جميع طلبات الحجر الزراعي الياباني واستيفاء المواصفات الفنية اليابانية الشديدة والتي تعتبر هي الأصعب على مستوى العالم

وأضاف القصير ان جميع إجراءات الفحص في الميناء الياباني على البرتقال المصري تمت بنجاح وجاءت كلها مطابقة لكافة الاشتراطات اليابانية والمقاييس الدولية وذلك بشهادة اليابانيين الذين أشادوا بالمنظومة الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري على الصادرات.

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واشار إلى انه على مدار عام 2019 كثف الحجر الزراعي المصري مفاوضاته مع الجانب الياباني حيث تم الاتفاق على خطة العمل لبدء التصدير بعد الانتهاء من الاجراءات التشريعية والتنفيذية اللازمة في اليابان والتي انتهت بنشر قرار بفتح السوق الياباني امام اصناف الموالح المصرية في الجريدة الرسمية اليابانية.

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‏ومن جانبه قال احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري إن فتح السوق الياباني بمثابة التحدي الأكبر الذي خاضه الحجر الزراعي في السنوات الأخيرة في مجال فتح الأسواق الجديدة وذلك نظرا للاشتراطات الحجرية المكثفة من الجانب الياباني وصعوبة المفاوضات إلا أن فتح هذا السوق أمام الصادرات المصرية يعتبر بمثابة علامة الجودة العالمية والتي تشهد بها جميع دول العالم خلال الفترة الماضية واحتلال مصر المراكز المتقدمة في الصادرات كالمركز الأول عالميا في تصدير البرتقال.

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