تحالف دولي يدشن مشروع "الزعفرانة" بمصر لإنتاج الطاقة الشمسية

المصدر: وام

وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية وتحالف شركات Belectric-CCC اتفاقية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 50 ميجاوات بمدينة الزعفرانة بمحافظة السويس والربط مع محطة المحولات والتشغيل والصيانة لمدة 5 سنوات ، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات في منتصف عام 2022.

تبلغ تكلفة المشروع حوالى 38 مليون يورو .

جدير بالذكر ان هذا المشروع يتم تنفيذه على مساحة تقدر بحوالي كليومتر مربع، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 90 ألف ميجاوات ساعة سنوياً بما يوفر حوالي 19 ألف طن بترول مكافئ ويحد من انبعاثات حوالي 50 ألف طن ثاني أكسيد الكربون.

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