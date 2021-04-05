السعودية.. 129 ألف مقيم غادروا سوق العمل في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية، عن أن 129 ألف مقيم غادروا سوق العمل في المملكة فيما استقبل السوق نحو 74 ألف سعودي.

وقالت الصحيفة أنه وبناء على تقارير حكومية رسمية، فقد انخفضت نسبة المقيمين العاملين في السعودية خلال العام الحالي إلى 6.35 مليون عامل وعاملة، بخروج قرابة 129 ألفاً منهم خلال العام الماضي 2020، بتراجع عدد العمالة بنسبة 2% بنهاية العام الماضي.

وأظهر التقرير أن العاملين السعوديين ممن دخلوا سوق العمل خلال العام الماضي بلغ عددهم قرابة 74 ألف عامل وعاملة، بارتفاع نسبة السعوديين العاملين في التأمينات الاجتماعية 4%، ليصل عددهم 2.03 مليون مواطن ومواطنة.

ووفقاً للرصد، سجل الربع الرابع من العام الماضي أعلى عدد خروج للعمالة غير السعودية، بخروج قرابة 121 ألف عامل من سوق العمل، منهم قرابة 120 ألف عامل من الذكور، و1643 امرأة. فيما تم خلال الربع الرابع أيضا خروج قرابة 18 ألف مواطن من سوق العمل، مقابل دخول قرابة 18 ألف مواطنة لسوق العمل في الوقت ذاته. ويبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الحكومي قرابة 281 ألف موظف وموظفة، أما عدد العاملين في القطاع الخاص فيبلغ قرابة 1.75 مليون موظف وموظفة، ويعمل قرابة 74 ألف مقيم في القطاع الحكومي، مقارنة بـ 6.28 مليون منهم في القطاع الخاص.

وأوضح الرصد أن المشتركين الجدد بنظام التأمينات الاجتماعية من السعوديين، معظمهم للفئة العمرية التي تتراوح بين 20 - 24 عاماً، ثم في المرتبة الثانية الفئة العمرية بين 15 - 19 عاماً، وجاءت في المرتبة الثالثة الفئة العمرية التي تتراوح بين 25 - 29 عاماً، ومعظم الوظائف الجديدة جاءت في المهن الهندسية الأساسية المساعدة، ثم المهن الكتابية، والأخصائيون في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، ومهن البيع.

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