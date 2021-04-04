صفقات مليارية في 5 مناطق عقارية

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

استعاد سوق صفقات بيع وشراء العقارات السكنية والتجارية في دبي زخمه المعتاد قبل تفشي جائحة كوفيد 19، فقد رصد «البيان الاقتصادي» في الربع الأول من العام الجاري 2021، إبرام صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 6.2 مليارات درهم، تركزت في 5 مناطق حضرية تعد من بين أكثر المناطق الساخنة عقارياً ومن بين أكثرها جذباً للمستثمرين من مختلف بقاع العالم.

وبحسب رصد البيان الاقتصادي، فقد تصدرت منطقة مرسى دبي قائمة المناطق الأعلى بيعاً على صعيد إجمالي المبيعات، فقد سجلت تلك المنطقة الشهيرة في أوساط المستثمرين باسم «دبي مارينا» 993 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 2.4 مليار درهم، تلتها عقارات منطقة نخلة جميرا بتسجيل 456 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم، ثم عقارات منطقة الخليج التجاري بتسجيل 1076 صفقة (متصدرة المناطق على صعيد عدد الصفقات) بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار درهم وأخيراً حلت عقارات منطقة برج خليفة بتسجيل 456 صفقة بمبلغ إجمالي تجاوز 1.1 مليار درهم.

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