مؤتمر إقليمي لدعم شركات التكنولوجية

المصدر: القاهرة - البيان

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أول مؤتمر لتشبيك الشركات التكنولوجية الناشئة في مصر مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، بالتعاون مع شركة «The Next Web» العالمية وهي إحدى شركات صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية ولديها شبكة ضخمة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر، وذلك عبر الإنترنت في 8 أبريل الجاري.



ويعقد المؤتمر الذي يطلق عليه اسم «Hangout with VCs» لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يستهدف زيادة الوعي والتعريف بمناخ وبيئة أعمال الشركات الناشئة في مصر، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة المتميزة في مجال التكنولوجيا لطرح أفكارها ومشروعاتها واستعراض حلولها المبتكرة أمام عدد من المستثمرين ومؤسسات دولية متخصصة في تمويل المشروعات الناشئة.



وتجمع الفعالية عدداً من الخبراء والمستثمرين من دول العالم في هذا المجال، وبحضور عدد من الشركات التكنولوجية الناشئة الواعدة والتي تم اختيارها بعناية من قبل الهيئة، حيث سيتم خلال الفعالية تقديم محتوى متميز في هذا المجال، بالإضافة لعقد عدد من اللقاءات المكثفة للتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة.



وتضع الهيئة محور ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن أولوياتها الاستراتيجية وأجندة أعمالها، حيث تعمل على وضع استراتيجية متكاملة مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتعزيز القطاع على الخريطة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، وتهيئة المناخ المشجع للإبداع في مجال التكنولوجيات الناشئة لمواجهة المنافسة العالمية والإقليمية.

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