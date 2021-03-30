رئيس قناة السويس يكشف رسالة السيسي التي أنهت أزمة السفينة الجانحة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يتابع يوميا جهود تعويم السفينة البنمية الجانحة في القناة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نجاح تعويم السفينة وعودة حركة الملاحة للقناة: "تم وضع 3 سيناريوهات لتعويم السفينة منذ اليوم الأول، وهي سيناريو السحب، والتكريك، وتفريغ السفينة".

وأشار إلى أنه تم العمل على الخطة وإنجازها دون اللجوء للسيناريو الثالث، وفق "المصري اليوم".

وأضاف: "الرئيس السيسي كان يتابع الموقف، وعندما أخبرته أن هناك 3 سيناريوهات لإنهاء الأزمة، قال لي هل جميع السيناريوهات متاحة؟، قلت له سيناريو التفريغ غير متاح وغير جاهز بسبب نقص المعدات".

وتابع أن السيسي رد عليه قائلا إنه "يجب توفير أدوات السيناريوهات الثلاثة سواء تم استخدامهم أم لا، لأن "مصالح الناس مش لعبة، يجب إنهاء المهمة بأسرع وقت".

ولفت ربيع إلى أن الإصرار في العمل والإخلاص من ضمن أسباب النجاح، مضيفا: "سوف نزيد قدرات الهيئة لمواجهة أي أزمات، ونجحنا في تعويم السفينة الجانحة دون تفريغ حمولتها".

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