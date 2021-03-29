ميرسك: اضطرابات إغلاق قناة السويس قد تستمر شهوراً

المصدر: كوبنهاجن- رويترز

قالت مجموعة ميرسك للشحن في بيان اليوم، إن وضع سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس نجمت عنه اضطرابات في نشاط الشحن العالمي «قد يستغرق زوالها أسابيع وربما شهوراً».

وقالت أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم في بيان استشاري للعملاء نشر اليوم: «حتى بعد إعادة فتح القناة، الآثار المضاعفة على القدرة والمعدات العالمية كبيرة».

وقالت ميرسك، إن لها ثلاث سفن عالقة في القناة بخلاف 29 أخرى تنتظر الدخول، مضيفة أنها غيرت حتى الآن مسارات 15 سفينة لتبحر بدلاً من ذلك جنوبي القارة الأفريقية. وقالت: «بتقييم وضع التكدس الحالي للسفن، قد يستغرق عبور كامل الصف ستة أيام أو أكثر».

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