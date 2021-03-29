الصناعة الألمانية: تحرير السفينة الجانحة في قناة السويس نبأ سار للغاية

المصدر: د ب ا

وصفت الرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية نبأ تحرير سفينة "إيفر جيفن" الجانحة في قناة السويس بأنه " نبأ سار للغاية" لسلاسل التوريد العالمية.

كانت هيئة قناة السويس أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين نجاح جهود تحريك السفينة البنمية "إيفر جيفن" الجانحة بالقناة، حسبما أفاد موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني، ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس، بثًا مباشرًا لتحريك السفينة بالقناة.

وقال هولجر لوش، نائب الرئيس التنفيذي للرابطة اليوم الاثنين:" لولا التحرير الحالي لكانت المشاكل في حركة النقل البحري بين أوروبا وآسيا قد تفاقمت مع كل يوم آخر يمر".

في الوقت نفسه، قال لوش إن من المتوقع استمرار التأخيرات وأوضح أن " من المحتمل أن يستغرق فك التزاحم لنحو 400 سفينة حتى مع نجاح فتح القناة ما يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أيام، وبمجرد أن يصبح العبور عبر القناة ممكنا مرة أخرى سينتقل التكدس إلى الموانئ".

وحذر لوش من أن تأخر أعمال المناولة وأوقات انتظار السفن في الموانئ في الأسابيع المقبلة سيؤدي إلى حدوث ضغط إضافي على سلاسل التوريد " فالضغط في النقل البحري سيظل قائما"، وأضاف: "لا يمكن توقع تخفيف وضع سلاسل التوريد البحرية قبل الربع الثالث".

كان قطاع الكيماويات والدوائيات في ألمانيا قد حذر من حدوث تداعيات طويلة الأمد على التجارة بعد حادثة جنوح سفينة إيفر جيفن بقناة السويس رغم تحريك السفينة وقطرها.

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