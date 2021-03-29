شاهد .. تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة

المصدر: ا ف ب

تم تعويم السفينة إيفر غيفن الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس واستئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولي، بحسب ما أعلن رئيس هيئة القناة أسامة ربيع في بيان، وذلك بعد دقائق من نشر مواقع تتبع صورًا تظهرها في عرض القناة من جديد.

وقال ربيع إنه "تم استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن".

وبثت قناة اكسترا نيوز المحلية بثا مباشرا للسفينة بعد تعويمها وأثناء تحركها داخل القناة.

وقبل دقائق من اعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع السفينة وقد عادت الى الوضع العرضي في القناة.

وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن "رياحا شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة الى وضع عرضي داخل القناة الا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجددا ثم تعويمها بالكامل وإعادتها الى مسارها الصحيح مرة أخرى".

بدأت فجر الاثنين عملية تعويم السفينة التي تزيد حمولتها عن 200 ألف طن بمشاركة أكثر من 10 قاطرات.

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