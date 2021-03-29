367 سفينة تنتظر دخول قناة السويس

المصدر: عواصم- وكالات

قالت وكالات «ليث»، التي تقدم الخدمات لقناة السويس، إن 367 سفينة تنتظر الدخول إلى القناة، مع استمرار جهود تعويم ناقلة الحاويات «إيفر غيفين»، التي جنحت منذ الثلاثاء الماضي.

وبينت الوكالات في بيان، أن من بين السفن المنتظرة لتعبر القناة، 98 ناقلة متعددة، و96 سفينة حاويات، و35 ناقلة نفط خام، لافتة إلى أن التوقعات الحالية «إيجابية»، وأن السفينة الجانحة، سيتم إعادة تعويمها «قريباً»، بعد الجهود الهائلة، والتنسيق الذي قامت به هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي قد أعلن الاثنين، أن المصريين تمكنوا من إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، مؤكداً أن ذلك تم بأيدٍ مصرية، حيث قال بسلسلة تغريدات: «لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيدٍ مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري..».

ويذكر أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن في بيان نشرته الهيئة «بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح، بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80 %، وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار».

فيما قالت وكالة «رويترز»، وفقاً لشاهد ومصدر، إن السفينة العالقة في قناة السويس في مصر، عادت إلى وضعها بعرض القناة، بفعل الرياح الشديدة.

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