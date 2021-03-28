إنقاذ سفينة حاويات في ميناء دمياط بمصر

المصدر: وكالات

نجحت هيئة ميناء دمياط المصرية في إنقاذ سفينة الحاويات "xpress Nile" التي تعرضت لعطل مفاجئ في المحركات الرئيسة لها على بعد يبلغ حوالي 8 ميل بحري من ميناء دمياط.

وكانت السفينة المصرية الجنسية التي يبلغ طولها 133 متراً قد أطلقت استغاثة لعدم تمكنها من الإبحار والوصول للميناء.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" وجه وزير النقل المصري كامل الوزير، بـسرعة الاستجابة لإغاثة السفينة وتوجيه قاطرات الميناء لإنقاذها وقطرها لأرصفة الميناء، حفاظا على سلامة أرواح طاقم التشغيل بالدرجة الأولى، وسلامة السفينة والحاويات المنقولة عليها.

وقامت هيئة ميناء دمياط الدفع بقاطرتين ولنش إرشاد بقيادة كبير مرشدي الميناء، حيث تم قطر السفينة بنجاح وأمان إلى رصيف رقم 6 استعداداً لتفريغ حمولة السفينة تمهيدا للبدء في عملية الإصلاح لمحركاتها.

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