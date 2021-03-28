«فلاي إيجيبت» تدشن رحلاتها لمطار رأس الخيمة 2 مايو المقبل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

أعلنت شركة «فلاي إيجيبت» عن تسيير أولى رحلاتها الجوية إلى مطار رأس الخيمة الدولي في 2 مايو المقبل، من مطاري القاهرة الدولي وسوهاج، بمعدل 4 رحلات أسبوعية، وذلك عقب توقيع الاتفاقية مع الطيران المدني في رأس الخيمة، فبراير الماضي، كأولى الرحلات المنتظمة للشركة إلى دولة الإمارات، ووقع الإتفاقية أحمد الحلو الرئيس التنفيذي، وكريم باقي رئيس القطاع التجاري لفلاي إيجيبت.

وأوضح يوسف علي مدير مبيعات شركة فلاي ايجيبت، لـ «البيان الاقتصادي» أن الشركة تستهدف الدخول رسمياً إلى دولة الإمارات عبر مطار رأس الخيمة الدولي، ضمن خطط التوسع التي تضم 50 رحلة إلى أوروبا والخليج العربي والشرق الأوسط بالإنطلاق من مطارات القاهرة وبرج العرب وسوهاج وأسيوط وشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

وأشار إلى أن الاتفاقية تشمل افتتاح مركز رئيسي للشركة في مطار رأس الخيمة، كنقطة انطلاق لمرحلة جديدة مشرقة في رحلاتنا إلى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، ضمن الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها «فلاي ايجيبت» لتوسيع عمليات شبكة رحلاتها.

وأضاف: نتوقع الاستحواذ على 50% من سوق المسافرين في رأس الخيمة والمناطق الشمالية.

وأوضح علي، تأسست «فلاي ايجيبت» عام 2014 ثم اعتمدت كمشغل طيران منتظم في فبراير 2015، ويشمل أسطول طائراتنا 7 طائرات من طراز بوينج 737، بالإضافة لتشغيل قطاع الشحن الجوي بداية من شهر فبراير 2021 بعد الحصول على رخصة الشحن، حيث وضعت الشركة تخصيص طائرة لقطاع الشحن نتيجة لحجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ووجهات الشركة.

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