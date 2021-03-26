أنباء سارة من هيئة قناة السويس بشأن السفينة الجانحة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت هيئة قناة السويس إنه سيتم استئناف عمليات قطر وتعويم السفينة الجانحة بعد إزالة نحو 20 ألف متر مكعب من الرمال.

وذكرت الهيئة اليوم الجمعة أن الجرافات اقتربت لمسافة 15 مترا من مقدمة السفينة، وأنها تستطيع الاقتراب إلى عشرة أمتار بحد أقصى لدواعي السلامة.

ووفقا لتقديرات الهيئة فإنه تم الانتهاء من 87 بالمئة من عمليات التجريف.

وقال محللون الجمعة إن سفينة الحاويات التي جنحت في قناة السويس وأوقفت الملاحة ونقل البضائع عبر الممر المائي ستفرض ضغوطا على سلاسل الإمداد العالمية التي تعاني جراء انتعاش النشاط الاقتصادي وشح المعروض من حاويات الشحن.

وعلقت سفينة الحاويات إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر في القناة منذ الثلاثاء مما عطل مرور حاويات نقل البضائع والمكونات والمعدات عبر أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا.

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