ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتفع سعر الذهب في مصر فجأة اليوم الخميس بعدما حقق انخفاضا ملحوظا ، وذلك لتأثره بالإرتفاع سعر الذهب عالميا والذى قفز للأعلى بعد تصريحات محافظ الاحتياطى الاتحادى التي ادلى بها اليوم.

وشهد سعر الذهب خلال الأيام الماضية حالة من عدم الاستقرار لتأثره بسعر الذهب عالميا والذى يشهد عدم استقرار أيضا بسبب مخاوف الموجة الثالثة من فيروس كورونا «كوفيد-19»، وتوقعات بفرض ضرائب أمريكية جديدة، واتجه المتداولون إلى البحث عن الملاذ الآمن من خلال الاستثمار في الدولار والذى تربطه علاقة عكسية مع المعدن الأصفر.

وارتفع سعر الذهب عالميا بقوة من مستوى 1،726 المنخفض، وصولًا لـ 1.744 دولار للأوقية، وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بعض الشيء عن ذروته المسجلة خلال اليوم بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يوم الخميس أن أي تغييرات في السياسة الحالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ستأتي «تدريجيا وبشفافية كبيرة» فقط بعد أن يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، مؤكدا عدم رفع الاسعار قائلا سيتم النظر في زيادات الأسعار فقط «عندما يتعافى الاقتصاد بالكامل تقريبًا.»

وفي مصر سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطاً، 772.58 جنيه ، بينما كان قد سجل في الثانية عشر ظهرا، 766.46 جنيها، وكان قد سجل 769.14 جنيها، في نهاية تعاملات الأربعاء.

ويتوقع خبراء اقتصاديون انخفاض سعر الذهب مرة ثانية بسبب ارتفاع سعر الدولار لأعلى مستوياته منذ 4 شهور وهو ما يشجع المستثمرين للجوء اليه كملاذ آمن.

ونشرت صحيفة «المصرى اليوم» قائمة سعر الذهب في مصر والأسواق العالمية في منتصف تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021

1-سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 882.95 جنيه وعالميا 56.09 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 809.37 جنيه وعالميا 51.42 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 772.58 جنيه وعالميا 49.08 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 662.21 جنيه وعالميا 42.07 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 515.05 جنيه وعالميا 32.72 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 441.48 جنيه وعالميا 28.05 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 367.90 جنيه وعالميا 23.37 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,180.66 جنيه وعالميا 392.66 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،462.85 جنيه وعالميا 1,744.75 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 88,295.10 جنيه 5,609.49 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 882،951.03 جنيه وعالميا 56,094.93 $

سعر الذهب في بداية تعاملات صباح الخميس 25 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط 880.11 جنيه 55.72 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط 806.77 جنيه 51.08 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط 770.10 جنيه 48.75 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط 660.08 جنيه 41.79 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط 513.40 جنيه 32.50 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط 440.06 جنيه 27.86 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط 366.71 جنيه 23.22 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6,160.79 جنيه 390.03 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،374.56 جنيها 1,733.05 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 88,011.27 جنيها 5,571.89 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 880،112.67 جنيها 55,718.85 $

سعر الذهب في مصر وعالميا في نهاية تعاملات يوم الاربعاء 24 مارس2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 879.02 جنيها وعالميا 55.78 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 805.77 جنيها وعالميا 51.13 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 769.14 جنيها وعالميا 48.81 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 659.27 جنيه وعالميا 41.83 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.76 جنيها وعالميا 32.54 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.51 جنيها وعالميا 27.89 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 366.26 جنيها وعالميا 23.24 $

8- سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط) في مصر 6،153.14 جنيه وعالميا 390.45 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،340.60 جنيها وعالميا 1،734.90 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط) في مصر 87،902.06 جنيها وعالميا 5,577.83 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراطا في مصر 879،020.60 جنيها وعالميا 55،778.25 $

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