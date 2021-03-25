هيئة قناة السويس: حركة الملاحة "معلقة موقتا" حتى تعويم السفينة

المصدر: أ ف ب

أعلنت هيئة قناة السويس الخميس تعليق حركة الملاحة "مؤقتا" حتى الانتهاء من تعويم ناقلة الحاويات الضخمة التي تعيق تدفق السفن منذ صباح الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الهيئة جورج صفوت إن "13 سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال (آتية من المتوسط).... بالانتظار في منطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل".

و أكدت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس أن الوضع "شديد الصعوبة".

وقالت شركة "شوي كيسن كايشا" إنها تعمل مع السلطات المحلية ومع شركة "برنارد شولت شيب مانجمنت" لإعادة تعويم السفينة.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، اعتذرت شوي كيسن عن القلق الذي تسبب فيه جنوح السفينة.

وقالت إنه ليس لديها في الوقت الحالي أنباء عن أي إصابات بين الطاقم أو تسرب نفطي، وفقا لما نقلته عنها وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

ويضم طاقم السفينة الجانحة "إيفر جيفين" 25 عاملا من الهند.

وجنحت سفينة الحاويات العملاقة أمس الأول الثلاثاء خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

وطمأنت هيئة قناة السويس أمس بأن حركة الملاحة انتظمت من خلال مجرى القناة الأصلية، وشددت على أنها لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

وأوضحت الهيئة أن الحادث يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

تجدر الإشارة إلى أن طول السفينة الجانحة يبلغ 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

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