مصر .. وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات أبريل ومايو

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد وزير المالية المصري محمد معيط مواعيد صرف مرتبات العاملين في مصر عن شهري أبريل ومايو 2021، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من 26 أبريل، و23 مايو 2021، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري أبريل ومايو 2021، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، حيث تقرر بدء صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 26 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 27 أبريل، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 28 أبريل وجميع الوزارات والجهات الأخرى يوم 29 أبريل.

وأضاف أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 مايو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز