ما حقيقة تسريح العاملين بشركة مصر للطيران ترشيداً للنفقات؟

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيداً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها.

وأوضحت أن شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وفقاً للمعايير العالمية، دون الاستغناء عن أي من العاملين بها، مُشددةً على أن الشركة تهدف لرفع كفاءة العاملين بها، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين العاملين بالشركة.

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