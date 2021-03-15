«سيكو» تشتري حصة أغلبية في «مسقط»

المصدر: دبي - رويترز

قالت سيكو التي مقرها البحرين اليوم، إنها أتمت صفقة للاستحواذ على 72.7 % في شركة مسقط المالية التي مقرها السعودية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك مسقط.

تم الاستحواذ عن طريق تبادل أسهم، وهو ما سيعطي بنك مسقط أيضاً تسعة بالمئة في سيكو، وهي شركة إقليمية لإدارة الأصول وبنك استثمار تدير أصولاً بقيمة 2.3 مليار دولار.

وقال رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة إن الصفقة توفر لسيكو أيضاً تواجداً مباشراً في أكبر أسواق رأس المال في المنطقة.

تبحث المؤسسات المالية بالمنطقة وفي الغرب عن فرص للتوسع في السعودية، إذ تشجعها إصلاحات في أكبر اقتصاد بالعالم العربي في إطار برنامج رؤية 2030 لخفض اعتماد المملكة على النفط.

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