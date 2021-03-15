الرئيس المصري يوجه برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. وفقا لصحيفة أخبار اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 - 2022.

ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:

- زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.

- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

- تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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