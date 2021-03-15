الرئيس المصري يوجه برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه. وفقا لصحيفة أخبار اليوم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021 - 2022.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
- زيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.
ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.
- تخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.