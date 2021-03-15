السعودية: 10 أيام لتفعيل تأشيرة الخروج والعودة أو النهائية الصادرة من المقيمين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في دليل المستخدم الخاص بمبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» إمهال صاحب العمل 10 أيام للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة التي تقدم بطلبها العامل.

وقالت الوزارة إنه في حال عدم رد صاحب العمل خلال المهلة سيتمكن العامل من إصدار تأشيرة «مفردة» مدتها 30 يوما خلال 5 أيام من انقضاء المهلة، ولن يستطيع العامل إصدار تأشيرة متعددة الخروج، أو إصدار تأشيرة عند انتهاء عقد العمل الموثق، إضافة إلى منع صاحب العمل من إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الصادرة من العامل الوافد.

وأضافت الوزارة أنه سيحق لصاحب العمل أيضاً إصدار تأشيرة خروج وعودة للعاملين الوافدين إسوة بالمعمول به سابقا.

وشددت الوزارة أنه سيتم منع العامل من العمل في السعودية بشكل نهائي في حال حصوله على تأشيرة خروج وعودة ولم يعد للسعودية لإكمال عقد العمل، وفي حال تأخره خارج السعودية لن يستطيع العامل تمديد التأشيرة وإنما ستقتصر الخدمة من صاحب العمل فقط، وفقا لصحيفة عكاظ.

وفيما يختص بتأشيرة «الخروج النهائي» فستتاح هذه الخدمة أيضا للعامل وصاحب العمل أيضا، وتم استحداث تلك الخدمة بإمهال صاحب العمل 10 أيام للاستعلام عن طلب العامل إصدار التأشيرة، وفي حال عدم الرد فيمكن للعامل الوافد إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وتستمر صلاحية التأشيرة 15 يوما من تاريخ إصدارها.

وبينت الوزارة أنه في حال قيام العامل الوافد الخروج بشكل نهائي أثناء سريان العقد سيمنع من العودة للعمل في المملكة بشكل نهائي.

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